サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦のために現地入りしたことを報告し、話題になっている。日本時間１４日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｉ’ｍｉｎＤａｌｌａｓｎｏｗ」（私は今ダラスにいます）と日本戦が行われる米テキサス州ダラスにいることを報告。続けて「ＡｒｅｙｏｕｅｘｃｉｔｅｄｆｏｒｔｈｅＷｏｒｌｄＣｕｐ？」（ワールドカップ、楽しみですか？）とつ