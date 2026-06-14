元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。モーニング娘。OGたちの近況を語った。市井は4児の母。子供は長女が22歳、次女が19歳、長男が13歳、三女が9歳だと明かした。博多大吉が「辻さんのところは何人でしたっけ？」と、元モーニング娘。の辻希美に言及。市井は「5人。モー娘。はみんな子だくさん」と笑った。松岡昌宏が