男の子だから、というだけでここまで言われてしまうのは、親としてはつらいですよね…。菜月さんも最初は再会を喜んでいたはずなのに、友人の言動のせいでどんどん気持ちが複雑になっていきそうです。同じ保育園というのが、またなんとも逃げ場のない状況で…この先の展開はどうなる！？>>【まんが】男嫌いのママ友(ウーマンエキサイト編集部)