「ジャイアンツ−カブス」（１３日、サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手がアクシデントに見舞われ、緊急交代した。四回の守備で浅い打球を追い、ギリギリで捕球できず、急ブレーキをかけて戻ろうとした際に右膝付近を痛めた模様。しばらくその場を歩いたが、両膝に手を突いて動けなくなった。右膝裏辺りを押さえ、トレーナーとともに歩いてベンチへ下がった。ＥＳＰＮは「右膝の違和感」と報じた。鈴木は「４番・右