FANTASTICS中島颯太（26）が14日、都内で2冊目の写真集「THE SELF」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第4弾。人生で初めてヨーロッパに足を踏み入れ「（撮影地の）イングランドでいろんな自分を知ることができて、自分のことが大好きだと再認識できた」と語った。イングランドでの思い出を問われると「僕イングランドですごくモテまして」と切り出し、