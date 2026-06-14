6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【画像あり】超ロングブーツを履きこなす羊文学） 羊文学から塩塚モエカ、河西ゆりかの2人が報道陣の囲み取材に登場した。羊文学は「最優秀国内オルタナティブア&#