開催：2026.6.14 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 7 - 8 [アストロズ] MLBの試合が14日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 2回裏、7番 マイケル・マッシー 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-0 HOU 3回裏