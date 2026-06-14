スコットランド代表MFジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）が、ワールドカップでの同代表の新たな記録を樹立した。FIFAワールドカップ2026・グループC第1節が13日に行われ、スコットランド代表はハイチ代表と対戦。29分にこぼれ球に反応したマッギンが左足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながら、ネットを揺らし、この先制点が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。1998年のフランス大