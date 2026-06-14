勝点は掴めなかった。ハイチ代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、スコットランド代表と対戦。０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、ウィルソン・イシドールは「本当に残念だ」と悔しがる。「とてもがっかりしている。なぜなら我々は互角の戦いを見せたし、ともすれば我々の方がより優れていたとさえ言えるからだ」最小スコアでの敗戦。得点のチャンスがなかったわけではな