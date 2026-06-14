2026年6月9日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の漫画家はどうしてあれほど素晴らしい発想力を持っているのだろうか」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーの間で話題になっている。投稿者は、「日本の漫画家は、どうしてあれほど優れた物語のアイデアを思いつけるのだろうかと不思議に思う。彼らはいったいどのようにしてアニメや漫画のストーリーを生み出しているのだろう。作品を見ていると鳥肌が立つことがある。序