元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。4児の母としての近況を語った。市井は子供について「1番上の子が今年22歳になる」と説明。博多大吉から「もう（お酒を）飲もうと思えば…」と振られると、「このあいだ家族で旅行して、そこで初めて親子でお酒を交わした」と明かした。長女と初めて酒を飲んだ時間について「めち