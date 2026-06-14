元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。グループ卒業後の複雑な思いを語った。モーニング娘。2期生として活躍しながら、2年でグループを卒業した市井。松岡昌宏から、残ったメンバーを見て「うらやましいなっていうのがあったと思う」と水を向けられると、「しばらくはテレビを見られなかった」と告白した。活動を続け