元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。モーニング娘。を2年で卒業した理由を明かした。市井はモーニング娘。2期生として加入し、人気絶頂期を経験。TOKIOの松岡昌宏から「なんで2年でやめたの？」と聞かれると、「出し切った感があった。ものすごく凝縮した2年間を過ごさせてもらった」と振り返った。さらに「青春を味