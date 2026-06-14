乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」の先行カットが公開された。今回公開されたのは、フルーツを手に、外を眺める横顔カット。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女チックな雰囲気を演出している。金川は「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」とコメントを寄せた。撮影は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで行ったという。「写真集を出