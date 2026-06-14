メルセデスのキミ・アントネッリが5連勝で第6戦モナコを終えたF1™︎が本格的なサーキットでの戦いを迎える。ここで新たな序列が見えるのか、これまで通りメルセデスが強さを維持するのか、楽しみなところ。母国グランプリを迎えるアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソ、ウィリアムズのカルロス・サインツの走りにも注目が集まる第7戦バルセロナ・カタロニアグランプリが始まる。母国の英雄フェルナンド