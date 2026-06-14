１１日（日本時間１２日）に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会では、決勝トーナメント進出をかけて争うグループリーグ（１次リーグ）の順位決定方法が一部変更された。順位付けの基準となる勝ち点が並んだ場合、前回までとは異なる手順で順位を決める。（デジタル編集部）各組上位２チーム、３位の上位８チームが決勝トーナメントへ１次リーグは４チームずつ１２組に分かれて行われ、各組上位２チーム