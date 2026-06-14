ＪＲ飯田線沿線の往来の活性化を目指し、有志で活動している「飯田線大学」が９日から、駅名標と車両をデザインした「飯田線缶バッジ」を販売している。担当者は「鉄道ファンはもちろん、地域の人たちの思い出話のきっかけになれば」と期待する。缶バッジは、ＪＲ東海管内の豊橋駅（愛知県豊橋市）―伊那市駅（長野県伊那市）間で厳選した駅名標のデザイン１７種と車両のデザイン３種の計２０種で、４種１セット。同社の監修の