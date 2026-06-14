【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】ブラジルを切り裂いた“神スルーパス”→ループショット炸裂の瞬間1本の鋭いスルーパスがブラジル代表の守備網を切り裂いた。モロッコ代表の先制点を演出したMFブラヒム・ディアスのアシストが大きな話題を集めている。日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節で、モロッコ代表はブ