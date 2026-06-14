ケネディ・センターで足場を組み立てる作業員を見守る人々＝12日/Daniel Heuer/Bloomberg/Getty Images（CNN）米首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の事務局長は13日、建物からトランプ大統領の名前を撤去したと発表した。トランプ氏による首都改造の試みを象徴する設置物が消え去った。作業員は12日、看板の上に防水シートをかぶせ、撤去作業の様子を一切見えないようにしていた。フローカ事務局長が裁判所の判断に