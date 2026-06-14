石川・志賀町で、海岸に漂着した巨大なホースがカメラに捉えられた。ホースは2025年12月に沖合で漂流が確認された後、海岸に流れ着いたもので、所有者は分かっていない。県は国の補助金を活用し撤去作業にあたる予定だが、約5000万円の費用がかかるという。“不気味”…海岸に漂着した巨大なホース石川・志賀町ののどかな海岸に黒い物体が漂着した。黒い物体は長さ約15メートルで直径最大2メートル、重さ推定300トンの巨大なホース