北中米Ｗ杯１次リーグＣ組（１３日＝日本時間１４日、米国・ボストン）、１９９８年フランス大会以来２８年ぶりの出場のスコットランドがハイチを１―０で下し、貴重な勝ち点３を手にした。前半２８分にスコットランドのＭＦジョン・マギン（アストンビラ）がペナルティーエリア内で左足で振り抜き、先制ゴール。その一点を守り抜いて、ハイチ相手に完封勝ちを収めた。この日、Ｃ組のブラジル対モロッコも行われ、強豪同士の