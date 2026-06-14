お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光、田中裕二が、１４日放送の「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演。今月２日に亡くなったプロボクシング元ＷＢＣ世界ライト級王者で、タレントのガッツ石松さんを悼んだ。爆笑問題で何度も共演したという田中は「本当に常に面白い人でしたね」としみじみ。太田は、ガッツさんが残したフレーズ「ＯＫ牧場」の解説をした。「（ガッツさんが）突然言い出したんです」と回想し、ＯＫ牧場は