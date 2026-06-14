よその夫婦についての噂が大好きなママ友。しかし、あるママの一言で何も言えなくなってしまいました。筆者の知人が体験したエピソードを紹介します。 おしゃべり好きなママたち 私は30代の専業主婦です。 子どもは私立幼稚園に通っており、園のママたちは専業主婦が多い印象。 だからなのか、子どもを送り届けたあとママたち同士での井戸端会議や、近くの喫茶店に移動しての“おしゃべり”が盛んでした。 その話