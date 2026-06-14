ANELLA CAFE 高松中央店 11日、高松市松縄町に保護犬・保護猫カフェ「ANELLA CAFE 高松中央店」がオープンしました。全国32店舗目、岡山県には倉敷市に1店舗、香川県では丸亀店に続く2店舗目です。 行き場を失った犬や猫を受け入れ、「毎日が譲渡会」とし、次の家族との出会いをつくります。 営業時間は平日 午後0時～午後6時・土日祝 午前11時～午後6時で、年中無休です。入場料は中学生以上は30