ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が１４日、都内で２ｎｄ写真集「ＴＨＥＳＥＬＦ」刊行記念イベントを開催した。個人２冊目となる写真集を手にした中島は「やりたいと思っていたことが全部かなった」と充実の表情見せた。「何でもやっていいよ」と言われたことから長年憧れていたイングランドでの撮影を敢行。イングランドについて「どこもオシャレだった。日本の方は恥ずかしがり屋の人が多いで