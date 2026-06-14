◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島戦のスタメンを発表した。連敗阻止へ打線を組み替えた。４番には佐藤直樹外野手を起用。この日、今季初昇格した小森航大郎内野手が「９番・左翼」でスタメン出場する。先発マウンドは藤井聖投手。今季２勝目を狙う左腕の投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・二塁黒川３番・中堅辰