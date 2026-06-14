2026年初頭、MIXIが興味深い数字を公表した。 同社が運営する「モンストWebショップ」の利用率が、すでに課金全体の5割弱まで上昇したというのだ。前年同期は2割強だったことを考えると、その伸びは驚異的である。 「わざわざアプリを閉じて、ブラウザを開いて課金する」――そんな不便さを乗り越えてでも、ユーザーの半分がこのルートを選ぶのには理由がある。一見すると単なる支払い方法の変更に