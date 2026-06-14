お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）が、このほど放送されたABCテレビ『やすとものいたって真剣です』（毎週木曜後11：17※関西ローカル）に出演し、東京に進出しない理由を明かした。【動画】メッセンジャー黒田、東京進出しない理由を語る劇場出番の合間に人気芸人が気になる芸人を食事に誘う「劇場合間メシ」コーナーの6月11日放送回で、囲碁将・根建太一が、芸歴36年目のメッセンジャー・黒田とサシ飯トークを