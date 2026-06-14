俳優・比嘉愛未（４０）が１４日、都内で初のエッセー集「またね。」（講談社）の発売記念会見を開催した。白のドレス姿で落ち着いた雰囲気を漂わせ、登場。昨年デビュー２０周年を迎え、仕事や恋愛、結婚感などの思いを記した一冊といい「応援してくださった皆さまへの心からのラブレターと言いますか。感謝の思いをありのままでつづりたかった」と明かし、友人に「またね。」という口癖をタイトルにしたかったという。この