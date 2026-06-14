BTSリーダーRM（31）が、ワールドツアー釜山（プサン）公演を終え、デビュー13周年の感想を述べた。同公演は12日と13日に、韓国南部の釜山で開催され、2日間で11万人の観客を集めた。RMは最終日公演を終えた13日、ファン向けプラットフォームWeverseに「誰が誰を救うという言葉を過度に信じるわけではないが、時々そのような言葉を聞くと、自分もファンに救われたのではないかと振り返る」と書いた。また「一緒に思い出を作り、年