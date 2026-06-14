山形市にけさクマの出没情報が２件寄せられました。山形市によりますと、1件目の出没場所は、山形市山寺の馬形児童公園から東へ約400メートルの山林です。午前6時ごろクマ1頭が目撃されました。2件目は山形市上東山の平石水公民館から東へ約1.2キロメートルの山林です。時間は午前7時ごろでクマ1頭が目撃されました。（画像は資料）