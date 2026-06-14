警察によりますと、13日午前10時20分ごろ、米沢市関の主要地方道米沢猪苗代線でバイクでツーリングをしていた山形市の女性(60)が転倒しました。この事故で女性は右肋骨を折る大けがをしました。女性は家族で白布温泉方面に向けてツーリング中で、最後尾を走っているときに、登りの真っすぐな道で砂利の部分で転倒したということです。