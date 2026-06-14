純粋な競技としてのサッカーをこよなく愛している。だからこそ、クロップはサッカー界の変化に黙っていなかった(C)Getty Images現地時間6月11日にメキシコで開幕した北中米ワールドカップ（W杯）。史上初となる3か国共催となった今大会は、すでに各地で熱戦が繰り広げられている。【写真】「菜々緒出てきたかと思った」イジェのW杯開幕セレモニーでのパフォーマンスの様子をチェック約1か月間の激闘が始まり、徐々に世界的な関