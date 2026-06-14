◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はファーム・リーグ、ハヤテ戦のスタメンを発表した。西舘勇陽投手が、甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。西舘は今季１軍初登板となった５月３０日の日本ハム戦で先発し、６回無失点で１勝目をつかむと７日のロッテ戦では勝利投手とはならなかったが７回１失点の好投を見せていた。８日に出場選手登録を抹消されていた。スタメンは以下の通り。