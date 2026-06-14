◆カーリング日本選手権最４日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子決勝が行われ、ロコ・ソラーレがＳＣ軽井沢クに５―６で敗れ、初優勝はならなかった。普段は「ロコ・ドラーゴ」のチーム名で活動しているが、今大会は「ロコ・ソラーレ」とチームを背負って出場。女子１次Ｌで敗退し、この日はスタンドで声援を送った姉貴分の思いも受けたが、２年連続で準優勝となった。第１エンド（Ｅ）はスキップ前田拓海の１投