◆米大リーグジャイアンツ―カブス（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地のジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、第２打席で左前へ適時打を放った。その後４回の守備で右間への当たりに突っ込んだ際に足を痛めた模様で、負傷交代した。４回裏１死一塁、ジ軍チャプマンが右前へ小飛球。右翼の鈴木は猛チャージして捕球