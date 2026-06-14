◇交流戦DeNA―ロッテ（2026年6月14日ZOZOマリン）右太腿裏の肉離れから復帰したDeNAの主砲・牧秀悟内野手（28）が14日のロッテ戦を欠場することが分かった。昨日の試合後に違和感を訴え、本日中に検査する。牧はこの日の試合前にグラウンドに姿を見せたが、すぐ裏に下がった。ロッテ戦前に取材対応した相川監督が「ちょっと症状が良くないというか、あんまり良くないっていうところで、今日上がりにしなきゃいけないん