子どもの習い事の送迎では、車を使う家庭もあれば、タクシーや公共交通機関を利用する家庭もあります。中には「車を持つよりタクシーのほうが安い」と考え、送迎のたびにタクシーを利用している人もいるでしょう。 しかし、片道1500円のタクシーを月に8回利用すると、それなりの出費になります。本当に車を所有するより安いのでしょうか。今回は、習い事の送迎にタクシーを利用した場合の費