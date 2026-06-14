山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）の敵地ホワイトソックス戦で９回途中を１安打、１失点、無四球の?無双?で７勝目をマーク。あわや完全試合、あわやノーヒットノーランの快投にプライアー投手コーチも舌を巻いた。「タイミングが複雑に絡み合う中で彼はストライクゾーンの内側外側を攻めていた。すべての球種において精密機械のようだ。打者の視線からすれば絞り込むのが非常に難しい。ほとんどの場面でゾーンのギ