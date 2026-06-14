【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の小沢仁志が6月13日、自身のInstagramを更新。活力あふれる朝食を公開し、話題となっている。【写真】63歳俳優「朝からがっつり行けるのすごい」回鍋肉メインの“気合注入”朝食◆小沢仁志、スタミナ朝食を披露小沢は「おはようさん！さぁ、いい天気 今日はスタントの撮影もあり 朝から回鍋肉で 気合い注入」とつづり、朝食の写真と自身のソロショットを投稿。肉やキャベツがたっぷり入り、さら