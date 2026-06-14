【モデルプレス＝2026/06/14】モデルで女優の田丸麻紀が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。旅行前の家族の夕飯を公開し、話題となっている。【写真】47歳2児の母モデル「さすがの盛り付け」自宅での本格和食◆田丸麻紀、本格和食披露田丸は「家族で晩御飯」とキャプションを添えて、レンゲ型の器に盛り付けられた前菜が平らな器の上に4つ並んでいる写真を投稿。前菜のほかに色違いの液体の入った容器が交互に4つ並んで