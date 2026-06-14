HYBE所属アーティストが、手厚い福利厚生の実態を明かし、注目を集めた。6月11日に韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『助けて！ホームズ』には、BOYNEXTDOORのジェヒョン、テサン、イハンが出演した。【写真】BTS完全復活→HYBE株急落、なぜ？この日、メンバーたちはHYBE社屋がある龍山（ヨンサン）エリアを訪れた。HYBEはBTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOORらが所属するグローバルエンタ