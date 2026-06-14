【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの中島颯太が6月12日、2nd写真集「THE SELF」を刊行。14日、都内にて刊行記念イベントを開催し、メンバーの木村慧人とのエピソードを語った。【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ◆中島颯太2nd写真集「THE SELF」本書は個人として2冊目となるオール撮り下ろし写真集。憧れのヨーロッパを撮影場所として選び、初めて訪れるイングランドの地で、美し