サッカーのFIFAワールドカップ2026で、いよいよ15日に日本代表は初戦のオランダ戦を迎えます。日本の初戦が行われるダラスから中継です。現在午後9時半ですが、パブリックビューイングの会場は各国からのサポーターで熱気に包まれています。日本のサポーターも続々とダラスに集まっています。日本のサポーターと地元の自治体が開いたイベントには、多くの日本人が集まり、日本代表にエールを送りました。別のイベント会場でも、試