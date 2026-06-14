◇MLB ドジャース 7-1 ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド）ドジャース・山本由伸投手が8回までノーヒットに抑える好投。しかし9回の先頭に痛恨の一発を浴びました。試合後、キャッチャーをつとめたダルトン・ラッシング選手が取材に応え、思いを明かしました。この日の山本投手の投球を「全部の球が良かったよ。本当に今日は一緒にプレーしていて最高だった。それ以外に言いようがないよ」と振り返ったラッシング