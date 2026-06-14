「ソフトバンク−ヤクルト」（１４日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは２年連続１０度目の交流戦優勝がかかった一戦に臨む。この試合に勝って日本ハムが引き分けか負け。もしくはソフトバンク引き分けの場合は、日本ハム負けに加えて西武が引き分けか負けの場合に優勝決定となる。いずれの試合も午後１時開始。ソフトバンクは直近５試合で１４本塁打と打線が好調。９日の阪神戦、１３日のヤクルト戦でいずれも２打席連