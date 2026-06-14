元サッカー日本代表ＭＦ三浦泰年氏が１４日、自身のインスタグラムを更新。「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）で、Ｊ３福島でプレーする実弟、ＦＷ三浦知良と撮影したツーショットなどを公開した。「１９９３年、Ｊリーグ発足１年目のオールスターに出場した選手たちが、今年はレジェンドとして国立競技場に招かれた。現役のオールスター選手たちの前に整列しながら、３３年前の景色がふと蘇る。