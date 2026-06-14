元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「あまり得意じゃない」という女性のしぐさを明かした。リスナーから「大きいくしゃみを正面切ってする人は一瞬で蛙化します」という「蛙化現象」についてメッセージが寄せられると、松岡は「俺、何あるかな。俺が引くこと？別にくしゃみされても気にならないし、あくびされても気にならないし…」としつつ「あ、クチャラーの人はあ