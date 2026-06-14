ボビー・オロゴン容疑者千葉県警は14日、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで、さいたま市の会社役員ボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）を逮捕した。逮捕容疑は4月21日午後4〜6時ごろ、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えた疑い。ボビー・オロゴン容疑者＝2009年9月