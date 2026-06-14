お笑いコンビ、オダウエダの小田結希（30）と植田紫帆（34）が13日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。ななまがりの森下直人（40）、初瀬悠太（40）について語った。番組では「ジャンボたかお・オダウエダからのクレーム」として「清潔感って言葉ご存じですか？」と発表した。ジャンボは「ななまがりさんは清潔感“だけ”ないんですよ」と明かし、スタジオを笑わせた。「面白い、実は笑顔